Fra tragicomico e paradossi: Michele Di Mauro e Federica Fracassi in scena con "Le sedie"

Va in scena al Teatro Alighieri di Ravenna da giovedì a domenica, alle 21, lo spettacolo "Le sedie" di Eugène Ionesco, per la regia di Valerio Binasco. Protagonisti in scena sono Michele Di Mauro e Federica Fracassi. Biglietti da 5,50 a 26 euro.

Quello di Ionesco è definito Teatro dell’Assurdo per la sua capacità di ribaltare il senso della realtà, svelando con effetto tragicomico i paradossi dell’esistenza. Questo allestimento de Le sedie – diretto e interpretato da artisti pluripremiati – apre inattesi varchi di poesia in quell’universo tagliente, facendo vibrare una dolente nostalgia per l’umanità. Due personaggi, in stretto rapporto con l’invisibile, costruiscono una storia piena di tenerezza e di suspense: una toccante celebrazione dell’amore che sembra parlare direttamente al nostro disarmato presente.