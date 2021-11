“Fragmenta picta”, la personale del ravennate Paolo Racagni

Venerdì 12 novembre alle ore 17:30 presso Pallavicini22 Art Gallery inaugura “Fragmenta picta” una personale dell’artista ravennate Paolo Racagni. La mostra, rimane allestita fino a domenica 28 novembre e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 17:00 alle 19:00. Sarà possibile visitare la mostra anche in altri orari, contattando pallavicini22.ravenna@gmail.com

Questa mostra, curata da Luca Maggio, prevede l’esposizione di opere di medie e grandi dimensioni realizzate dall’artista nel corso dell’ultimo anno di attività e facenti parte di due cicli: Non c’è tempo, in cui astrazione e possibili elementi figurativi giocano a ridisegnare nuove identità, e Pelagus, che indaga non solo il mare ma la profondità in senso assoluto. In ogni lavoro si trovano i materiali tipici della cifra stilistica di Racagni, dalle ardesie alle tessere musive, dagli inserti di vetro e rame all’intonaco dipinto, all’insegna della metamorfosi artistica e poetica.