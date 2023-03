"Frammenti", la mostra di mosaici di Ylenia Roma

Da domenica 5 al 26 marzo la galleria del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine inaugura la mostra di mosaici "Frammenti" di Ylenia Roma, realizzata in occasione della Giornata internazionale della donna. L'inaugurazione (domenica alle 17.30) è preceduta alle 16 da un concerto dedicato alla Festa della donna che si svolgerà al cineteatro Gulliver, in piazza della Resistenza a fianco del museo.

Diplomata all’istituto d’arte per il mosaico di Ravenna nel 1996 (indirizzo Restauro), Ylenia ha lavorato per cinque anni in una ditta di restauro di Lugo. Attualmente lavora da diversi anni come mosaicista presso la Mosaic and Mosaic di Sicis. Le sue opere sono frutto di varie sperimentazioni con materiali sia preziosi, sia naturali e di recupero.

L'esposizione, a ingresso libero, rimarrà allestita fino al 26 marzo e sarà visitabile lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13, mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; domenica su richiesta; accesso consentito fino a un'ora prima della chiusura.