Francesco Carchedi analizza i fenomeni mafiosi tra immigrazione e mondo agricolo

Proseguono gli incontri organizzati da Polizia Locale e Biblioteca di Cervia, in collaborazione con l’associazione Libera-sezione Forlì Cesena e Libera-sezione Ravenna e l’Associazione Casa memoria Felicia e Peppino Impastato. Tutti gli incontri si possono seguire sulla pagina Fb della biblioteca.

Giovedì 4 febbraio alle ore 18 Francesco Carchedi parlerà dei fenomeni mafiosi correlati all’immigrazione straniera e alle forme di vulnerabilità economica, in particolare nel mondo agricolo. Ad intervistarlo sarà Massimo Manzoli, consigliere comunale a Ravenna. Presenterà l’incontro l’assessore Cesare Zavatta.

Francesco Carchedi, sociologo, docente di “Fondamenti e principi del servizio sociale” presso l’Università Sapienza di Roma, esperto dei processi migratori, si occupa da anni del tema delle agromafie e del caporalato, fenomeni pervasivi che non riguardano più solo le regioni del Sud, ma interessano, a vari livelli e a differenti latitudini, tutto il settore agro-alimentare italiano: agricoltura, trasformazione, ristorazione, logistica, grande distribuzione organizzata. Dal Nord al Sud, ogni tassello della filiera che porta il cibo dai campi alle nostre tavole è in qualche modo distorto da contratti ingannevoli, forme di lavoro grigio e lavoro nero. In tutto sono circa 180.000 i lavoratori “vulnerabili”, ovvero soggetti a fenomeni di sfruttamento lavorativo e caporalato, come emerge dal Rapporto presentato nell’ottobre 2020 a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto .

Gli incontri del ciclo Mafiavirus proseguono giovedì 11 febbraio, con Enzo Ciconte e Carlo Garavini, e giovedì 18 febbraio alle 18 con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, intervistato da Ada Assirelli.