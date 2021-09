Francobolli, monete e cartoline rare: i collezionisti si danno appuntamento al Gifra 2021

Indirizzo non disponibile

Sabato 2 ottobre, in via Maioli 8 presso la parrocchia di Santa Maria del Torrione a Ravenna, dalle ore 9 alle ore 18,30 con orario continuato ed ingresso gratuito si tiene il convegno filatelico numismatico cartofilo Gifra 2021. Negli spazi della parrocchia torna l'interessante convegno che mette in mostra francobolli, monete e cartoline rare e racconta la storia attraverso i cimeli del mondo postale.