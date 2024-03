Dal Mei all'incontro con Cisco: i Fratelli & Margherita col loro nuovo singolo al Piccadilly

Venerdì 22 marzo a dalle 21 al Piccadilly di Faenza per il "Saint Patrick Day", a cura del MEI, arriverà la carica folk rock dei Fratelli & Margherita, in uscita lo stesso giorno con un brano insieme a Cisco, già leader dei Modena City Ramblers, intitolato "Margherita e i suoi Fratelli", che sarà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questa occasione. In apertura si esibiranno i MoMa, storica rock band faentina.

I Fratelli & Margherita dopo avere realizzato un primo album, proseguono il loro percorso iniziato dalla passione e dal legame di quattro fratelli: Margherita, Beniamino, Giacomo e Francesco. Dopo un primo Ep uscito due anni fa, l’anno scorso la svolta con due concerti a Faenza organizzati dal MEI. Durante il primo incontrano Cisco con cui poi realizzeranno il singolo in uscita in questi giorni.