"Freud non lo sapeva": 5 giovani performer affrontano sul palco profondi temi esistenziali

Hanno tra i 9 e i 12 anni e il 15 marzo alle ore 20 si esibiscono al Teatro Rasi di Ravenna come autori e interpreti con lo spettacolo "Freud non lo sapeva". Lo si potrebbe definire uno spettacolo di stand-up poetry, dove i giovanissimi performer stupiranno la platea con monologhi in cui parleranno di temi profondi e solitamente non affrontati da bambini, come sacrificio, nevrosi, psicoterapia, inconscio e senso di evasione. Sono tutti giovani talenti che stanno seguendo un percorso didattico all'Accademia nazionale Il Circolo degli Scrittori e degli Attori con sede a Ravenna e a Firenze.