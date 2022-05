Dopo due estati di stop a Riolo tornano i concerti con il Frogstock Festival

Il parco fluviale di Riolo Terme è pronto a rinascere tra birra e buona musica durante l’ultima settimana di agosto - dal 24 al 27 - con il tanto amato e atteso Frogstock Festival. Negli ultimi anni il festival era stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Quest’anno però sarà l’anno della ripartenza, e così avverrà anche per il festival: lo staff è pronto ad accogliere tutti gli amanti della buona musica, dove la terra tuona e i piedi saltano, dove la gente canta e ci si diverte in compagnia nella splendida cornice di Riolo Terme, all’insegna di quattro serate difficili da dimenticare.

Lo spirito del Festival è proprio questo ed è questo che è pronto a offrire nuovamente a tutte le persone che sceglieranno di visitare il Frogstock durante le quattro serate. Non ci sarà solamente buona musica, ma anche tante attrazioni e novità che verranno annunciate nei prossimi mesi.

"Vogliamo ringraziare tutti i più affezionati e non per avere aspettato - scrivono gli organizzatori - Grazie anche per avere avuto fiducia nel festival e grazie per aver supportato virtualmente questa realtà che ha dovuto affrontare sfide difficili, soprattutto negli ultimi anni di pandemia, consapevole però che questa pausa forzata non avrebbe mai portato a un addio, ma solo a un arrivederci. E tutto questo ne è la prova".