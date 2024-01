Fullin, Incontrada e Follesa: al via la campagna abbonamenti del Teatro Comico dell'Alighieri

Parte lunedì 22 gennaio e proseguirà fino a sabato 27 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 (con rientro pomeridiano giovedì 25 gennaio dalle ore 16 alle ore 18) la campagna per i nuovi abbonamenti alla stagione di Teatro Comico 2024 dell’Alighieri organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

Come nelle passate stagioni, la rassegna è composta da quattro appuntamenti, programmati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, e sarà inaugurata da Katia Follesa e Angelo Pisani che, accompagnati da un corpo di ballo, presenteranno il divertente spettacolo sulla vita di coppia "Ti posso spiegare" (lunedì 29 gennaio ore 21). Seguiranno Alessandro Fullin e Simone Faraon in "Le sorelle Robespierre" (lunedì 19 febbraio ore 21) e la folle comicità, anche musicale, della Rimbamband nello spettacolo "Manicomic" con la regia di Gioele Dix (martedì 5 marzo ore 21). Chiudono il cartellone Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta nell’esilarante commedia “generazionale” e degli equivoci "Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?" (giovedì 21 marzo ore 21).

Il prezzo degli abbonamenti, acquistabili nei giorni e negli orari sopra indicati presso il botteghino del Teatro Alighieri, variano da 40 a 98 euro a seconda del settore prescelto e dell’età dell’acquirente. La vendita dei biglietti disponibili dopo la campagna abbonamenti verrà effettuata nelle rispettive sere di rappresentazione, a partire dalle ore 20, presso la biglietteria del Teatro Alighieri. Info: 0544/249244 - www.accademiaperduta.it – www.teatroalighieri.org.