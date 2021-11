Fumetti e musica si fondono nel live di Davide Toffolo

Venerdì 5 novembre (Ingresso dalle ore 20:30, concerto ore 21:30) si apre la stagione musicale del Teatro Socjale di Piangipane con il concerto di Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. L'artista porterà sul palco il suo spettacolo "L'ultimo vecchio sulla terra". Biglietti: 18 euro (sono validi i biglietti già acquistati per lo spettacolo del 11 dicembre 2020).

Le storie di un maestro disegnate da un suo allievo. Due spiriti affini, che si fondono in un abbraccio di feroce creatività. Cosa hanno in comune Davide Toffolo e Remo Remotti? Cosa lega un musicista ossessionato dal fumetto a una delle voci più originali della cultura italiana? La forza delle parole dell'ultimo vecchio sulla Terra" e dei disegni del "cantante mascherato" si uniscono in un viaggio nell'immaginario del Novecento, fra psicoanalisi, storia dell'arte e sfrenato amore per la libertà; un racconto misto ad immagini, disegni e musica nel segno del fumetto e dell'art rock dei Tre Allegri Ragazzi Morti.