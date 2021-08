Fuochi d'artificio, degustazioni e 'pianeti giganti' per la Notte di San Lorenzo

Per la notte di San Lorenzo (martedì 10 agosto) e nei giorni a seguire ci sono tante occasioni per festeggiare l’originale ricorrenza e ammirare le Perseidi (le tradizionali stelle cadenti estive). La notte di San Lorenzo ha sempre un grande fascino. È la notte in cui si volge lo sguardo al cielo, pronti a scorgere una stella cadente ed esprimere un desiderio nella speranza che si avveri. Quelle stelle simboleggiano, proprio nel giorno della morte di San Lorenzo martire, il 10 agosto, le lacrime del santo che cadono dal cielo.

In Emilia-Romagna sono tante le iniziative dedicate a questa notte magica, dai trekking notturni ai fuochi d’artificio in spiaggia, passando per planetari e osservatori astronomici aperti per poter ammirare il firmamento senza inquinamento luminoso. Sulla Riviera Romagnola la tradizione vuole che in questo giorno ci si debba immergere in mare 7 volte per purificarsi e attrarre a sé fortuna e felicità, come recita anche il detto “A San Lorenzo un bagno vale per sette”. E’ questo il motivo per cui fin dai tempi antichi dall’entroterra moltissime persone raggiungevano in pellegrinaggio la costa.

I fuochi di San Lorenzo

A Cervia la festa della notte di San Lorenzo (10 agosto) si colorerà con le iniziative sul lungomare, i mercatini, gli eventi degli stabilimenti balneari, la tombola di beneficienza in piazza, il concerto della banda cittadina e, per finire, alle 23, con la magia e la suggestione dei fuochi pirotecnici in spiaggia. L’amministrazione comunale allestirà una zona di visione dei fuochi per il pubblico con posti a sedere nell’area della spiaggia libera. Questa potrà ospitare fino a 1000 posti. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass e ticket da prenotare on line sul sito del Turismo del Comune di Cervia.

Calici sotto la Torre

A Oriolo dei Fichi il 10 e l’11 agosto va in scena “Calici sotto la Torre”. Nelle due serate, lungo i camminamenti dell’imponente Torre - che è stata rifugio per i bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale - si potrà ammirare la volta stellata circondati dal fresco del paesaggio agreste circonstante. In entrambe le serate ci sarà un angolo degustazioni (con accesso contingentato, senza obbligo di prenotazione) e si potrà cenare alla carta con piatti della gastronomia locale sui tavoli disponibili o in modalità picnic portando da casa la propria coperta. Per la cena ai tavoli all’aperto e per il pic nic è necessario prenotarsi al sito della Torre di Oriolo.

I Pianeti Giganti

Nella serata del 12 agosto il Planetario di Ravenna apre le sue porte alle 21 per l’evento “I Pianeti Giganti”. Tutti con il naso in su per osservare la cupola che proietta l’immagine artificiale della volta celeste senza inquinamento atmosferico e luminoso. Si possono vedere ben oltre 3 mila stelle suddivise nei due emisferi, dalla stella Polare alle Nubi di Magellano, dalla costellazione di Cassiopea e quella di Croce del Sud. Prenotazione obbligatoria telefonica allo: 0544.62534 o via mail a: info@arar.it. Accesso con green pass o con tampone negativo (non richiesti ai bambini sotto i 12 anni). Ingresso: € 5 intero, € 2 ridotto.