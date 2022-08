Bontà, spettacoli, mercatini e fuochi d'artificio: torna la Festa del Mare e dello Sport

Orario non disponibile

Quando Dal 06/08/2022 al 15/08/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Spettacoli, mercatini, piatti di mare e di collina, ma anche tombola e fuochi d'artificio: dal 6 al 15 agosto torna a Marina di Ravenna la Festa del Mare e dello Sport. Tutti i giorni a partire dalle 19, appuntamento allo stand gastronomico con proposte a base di Pesce a cura delle asd locali di Marina di Ravenna e proposte di “terra” con Polenta e Carne (Brisighella). In viale delle Nazioni ci sono invece i mercatini.

Tutte le sere largo alla musica e allo spettacolo dalle 21. 6 agosto Filarmonica di Tresigallo, 7 agosto VJ Loou, 8 agosto Peter Sellers, 9 agosto Serata dedicata allo Ior con Vj Loou, 10 agosto Like Black Holes (Tributo Pink Floyd), 11 agosto Nicolas Show Varietà, 12 agosto Warning Four, 13 agosto Southeners, 14 agosto Deep Roots, 15 agosto (Bacino Pescherecci) The Persuaders Dj Set ft marco genesi & beto serafini. La serata di Ferragosto (15 agosto) inoltre prevede l'estrazione della tombola alle 23, seguita alle 23.30 dai fuochi artificiali.