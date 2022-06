Il cielo si accende di colori: i fuochi d'artificio della Notte Rosa

Torna il grande spettacolo pirotecnico della Notte Rosa. Un cielo pink e stellato si animerà la notte del 1 luglio per il tradizionale evento di fuochi artificiali sul mare in contemporanea su tutta la costa romagnola (da Cattolica fino a Ravenna, per oltre 110 km di spiagge) per salutare la Notte Rosa, il Capodanno dell'Estate della Riviera Adriatica. Allo scoccare della mezzanotte tra venerdì e sabato tutti con il naso all’insù per lo spettacolo di fuochi d’artificio che colorerà il mare e il cielo.