Fuori centro: una serata fra land art, Dante e stelle

A Cotignola prosegue anche nei mesi di agosto e settembre la rassegna estiva all’aperto Fuori centro, con proposte articolate nel capoluogo e nelle frazioni. Sabato 21 agosto, alle 21, al circolo parrocchiale di San Severo (via Madrane 16) si svolge la tappa cotignolese di "Terrena - Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante" che propone una conferenza della professoressa Filomena Montella e a seguire l’osservazione del cielo a cura del gruppo astrofili Antares. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0545 908826/71 (dalle 9 alle 13), 339 8310504 (WhatsApp), email eventi@comune.cotignola.ra.it.

La Divina commedia non fu solo un’opera di poesia, ma costituì la summa delle conoscenze del tempo, una sorta di “enciclopedia” di tutto il sapere e sintesi culturale del Medioevo. L’osservazione del cielo lo affascinò più di ogni altra cosa e nel poema disseminò di stelle il suo percorso. Dante amava le stelle, le conosceva, le studiava e le contemplava. Non a caso egli scelse proprio la parola "stelle" per chiudere, come con uno stemma gentilizio, le tre cantiche della Commedia. La conferenza avrà come leitmotiv il confronto tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano, punto di partenza per l’analisi astronomica della Commedia dantesca.