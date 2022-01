Fusignano, riprendono le lezioni alla scuola di musica "Arcangelo Corelli"

Dopo la pausa natalizia, riprendono le lezioni di musica alla scuola «Arcangelo Corelli» di Fusignano. Da anni la scuola può contare su un corpo docenti capace di avvicinare i giovani alla musica attraverso vari generi e repertori, accontentando le propensioni musicali di tutti.

La prorompente Gloria Turrini è l’insegnante di canto che guiderà i ragazzi attraverso il genere pop e rock. Per lo studio della chitarra la scuola conta su Francesco Laghi, solista e concertista impegnato in diversi gruppi a livello nazionale, e Antonio Montanari docente di grande esperienza specializzato nell’avvicinamento alla musica dei più piccoli. Il docente di basso elettrico è il fusignanese Stefano Ricci, molto conosciuto come membro dei Quintorigo, con cui ha partecipato più volte al Festival di Sanremo. Alla batteria Massimiliano Testa, docente molto apprezzato per la sua disponibilità e capacità didattica, impegnato in diversi progetti musicali e in studio con diversi solisti. Per quanto riguarda il reparto classico, la scuola di musica offre come da tradizione un buon livello di preparazione in pianoforte con il professore Carlo Botti e in violino con la professoressa Justina Payak.

Da diversi anni la scuola ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Regione Emilia-Romagna, a testimonianza della qualità dell’offerta formativa proposta. Dal 2018 è inserita nei progetti della legge regionale 2/18 per le attività di alfabetizzazione musicale. La scuola si trova in via San Francesco 6, nei locali della Fondazione Francesconi, ed è aperta tutti i pomeriggi; per maggiori informazioni, o per prenotare la propria lezione gratuita di prova, si può contattare il 347 5839049 o consultare il sito della scuola di musica.