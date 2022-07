Fusignano: serata di musica e degustazioni per il compleanno dell'azienda agricola

Sabato 30 luglio l'azienda agricola Randi di Fusignano organizza una festa per celebrare il proprio compleanno, nella sua sede di via San Savino 113.

A partire dalle 19, menu degustazione di pesce (su prenotazione), oppure una selezione di piatti alla carta abbinati ai vini Randi, insieme a Mirko Balestri del ristorante L'O di Belricetto. A tutti i partecipanti verrà offerto un calice di Rambela frizzante accompagnato da una speciale torta realizzata per l'occasione dalla Pasticceria Tiffany di Lugo, gestita da anni dalla famiglia Guerrini di Fusignano.

A intrattenere gli ospiti ci sarà Kelly Joyce, che con il progetto «DeCanto - Tasting of music» porta la musica nelle migliori cantine italiane, con una scaletta pensata e plasmata sulle caratteristiche organolettiche dei singoli vini. «DeCanto» diventa a tutti gli effetti un’esperienza multi-sensoriale, che trova il suo compimento in un concerto tematico che alterna canzoni a degustazioni. Insieme a Kelly ci saranno Edoardo Petracci (basso e contrabbasso), Teo Ciavarella (piano), Massimo Ferri (batteria), Stefano Serafini (tromba) e Riccardo Bertozzini (chitarra), per un repertorio che spazia dal pop-jazz al cantautorato italiano, oltre ai maggiori successi di Kelly (Vivre la vie, Rendez-vous, Chocolat).

Nel corso della serata del 30 Luglio saranno inoltre proclamati i vincitori del progetto Artisti in vigna, con una doppia premiazione: i più votati dal pubblico e dalla giuria tecnica guidata dal curatore Paolo Trioschi. I vincitori si aggiudicheranno una commissione per realizzare quattro distinte etichette per le bottiglie di una linea di vini Randi. È previsto anche un premio speciale per i social: l'opera che riceverà più voti sulle pagine Facebook e Instagram dell'azienda si aggiudicherà una cassa di sei bottiglie Burson riserva delle annate storiche. Inoltre, per tutti gli artisti sono previsti in omaggio due confezioni da sei bottiglie di vino Randi.

Per la cena è gradita la prenotazione (info@randivini.it, oppure 0545 58231), ma l'ingresso sarà libero per tutti gli amanti del vino e della buona musica e per chi avrà voglia di divertirsi in compagnia.

Gli artisti coinvolti, le cui opere potranno essere ammirate nel corso della serata, sono Cesare Baracca, Paolo Buzzi, Antonio Caranti, Filippo Farneti, Margherita Tedaldi, Marco Galeotti, Takako Hirai, Giovanni Lanzoni, Luca Rotondi e Federico Zanzi.

La giuria è composta da: Massimo Randi, titolare dell’azienda Randi Vini; Lorenza Pirazzoli, vicesindaca con delega alla Cultura del Comune di Fusignano; Luisa Calderoni, animatrice dello spazio artistico «Cose Belle»; Davide Caroli, direttore del museo delle Capuccine di Bagnacavallo; Marino Trioschi, pittore, già direttore della scuola di disegno di Fusignano.

L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Fusignano e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con Grafiche Morandi di Fusignano e Npp - Natural plant protection di Cesena.