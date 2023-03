Fusignano: una mostra dedicata a Van Gogh, al Granaio la personale di Antonella Tassinari

Sabato 1 aprile alle 16.30 al centro culturale Il Granaio di Fusignano, in piazza Corelli 16, inaugura la personale di Antonella Tassinari intitolata «Una passione per... Van Gogh». Antonella Tassinari è nata e risiede a Fusignano; ha iniziato a dipingere nel 1998, spinta da una profonda passione per Van Gogh, colpita dalla sua tecnica pittorica e dalla profonda sensibilità coloristica. Ha esposto alcune delle sue opere nel 2005 in una mostra curata da Paolo Trioschi in occasione della festa patronale dell'8 settembre a Fusignano e nel 2022 al locale Chiribilli di Bagnacavallo. L'esposizione, a ingresso libero, rimarrà allestita fino al 16 aprile e sarà visitabile il giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

La mostra è organizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Auser.