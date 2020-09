Futuro Green 2030: apre il laboratorio di idee in favore dell'ambiente

Continua il viaggio sostenibile di Futuro Green 2030: venerdì 2 ottobre dalle 9.30 alle 17 ad Alfonsine, presso l’azienda agricola Galassi - nota per il labirinto effimero -, si tiene un laboratorio di idee aperto a tutti: cittadini, creativi, associazioni, enti, per proporre ed elaborare piccoli progetti di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.

Il laboratorio partecipativo è un’occasione per fare il punto sulle prossime sfide che attendono la comunità per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche sui tanti progetti e servizi già attivi sul territorio dell’Unione.

Nel corso della giornata si tiene inoltre ampio spazio per raccogliere ed elaborare in piccoli gruppi nuove idee per concretizzare progetti entro la primavera 2021: iniziative, campagne di comunicazione, progetti per sensibilizzare le comunità e per permettere loro di andare a piccoli passi verso grandi cambiamenti.

Chi presenterà l’idea più interessante avrà la possibilità di ottenere un finanziamento di duemila euro per realizzarla. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile nella home page del sito www.futurogreen.it.