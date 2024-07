Gabriele Zanchini, concerto jazz a Castel Bolognese

Lunedì 29 luglio alle ore 21.00 il Chiostro della Residenza Comunale ospiterà l’esclusivo concerto jazz per piano solo di Gabriele Zanchini. L’evento va in scena per la Rassegna “Sere d’Estate a Castel Bolognese”, in collaborazione con La Corelli e la Scuola Comunale di Musica “N. Utili”. Per l’occasione, Zanchini ha scelto le pagine che considera più rappresentative dei diversi percorsi musicali intrapresi: brani che più di altri hanno segnato tappe della sua ricerca e che evocano nella sua memoria ricordi ed emozioni (il recital si intitola, non a caso, “Fotografie”). Si va così dallo standard jazz della tradizione alle canzoni italiane dagli anni 30 ad oggi, e dalla musica brasiliana a composizioni originali, il tutto sempre con la veste del jazz e dell’improvvisazione.

Musicista versatile, noto per il suo talento sia come pianista che fisarmonicista, oltre che come arrangiatore, compositore e didatta, Gabriele Zanchini ha maturato negli anni un’esperienza sconfinata, capace di abbracciare formazioni diverse, dal piano solo alla big band, fino all’orchestra sinfonica. La sua produzione discografica, altrettanto varia, comprende lavori che spaziano dall’organico tradizionale jazzistico a formazioni più contemporanee, e che lo vedono impegnato non solo come pianista e fisarmonicista, ma anche come arrangiatore e compositore.

L’ingresso al concerto è gratuito, grazie al prezioso supporto del Ministero della Cultura.

