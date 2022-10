Gara delle zucche, giochi e baby dance: tanti divertimenti per Halloween

Indirizzo non disponibile

Anche Conselice e Lavezzola si preparano a festeggiare la notte di Halloween. A Conselice, sabato 29 ottobre cinema da brividi con la proiezione al Kartodromo del film di Halloween per bambini (prenotazione obbligatoria al 331 6632384).

Lunedì 31 ottobre dalle 15 tanti giochi per bambini di tutte le età e poi giro guidato per «Dolcetto o scherzetto»; dalle 16 sarà attivo uno stand gastronomico e alle 18 la premiazione della quarta edizione della gara delle zucche. Per informazioni sugli eventi chiamare il 331 6632384. Le iniziative sono organizzate dall'associazione «Il Bianconiglio».

Lunedì 31 ottobre a Lavezzola dalle 15 fino a notte fonda al parco Falcone-Borsellino ci sarà una festa con spettacoli, laboratori, baby dance, caramelle, giochi, bancarelle e cartomanti, a cura dell'associazione Sagra lavezzolese. Ingresso a offerta libera.

Per l'allestimento della festa di Halloween, lunedì 31 ottobre le vie Battisti e Bedeschi a Conselice saranno chiuse all'intersezione con via di Roma dalle 15.30 alle 22.