Vintage e produzioni indipendenti protagonisti del ritorno a Ravenna di Garage Sale

Sabato 7 e domenica 8 ottobre torna il primo e atteso appuntamento della stagione autunnale di Garage Sale, che come di consueto colora la darsena della citta? con i suoi vivaci stand dalle ore 10 alle 19. L’oramai tradizionale evento ravennate dedicato al vintage e alle produzioni indipendenti torna infatti ad animare l'area esterna delle Artificerie Almagia? che per un weekend intero si trasforma in un pop-up market con 50 stand inusuali, tra usato di qualita? e proposte creative autoprodotte, tra vintage e modernariato, per promuovere uno shopping allo stesso tempo etico, sostenibile e di tendenza.

La proposta si arricchisce domenica 8 ottobre dalle ore 15, quando Garage Sale diventa un’occasione di aggregazione e scambio anche per i piu? piccoli, con Garage Sale Kids. Un mercatino dedicato a bambine e bambini di ogni eta? che vogliono dare una seconda vita a un proprio giocattolo inutilizzato, a un oggetto realizzato con le proprie mani, per sperimentare e imparare il valore del riciclo e del riuso in un'ottica di economia circolare. Spazio anche alla musica: per tutto il weekend si alterneranno alla consolle Dj Pansi e Dj Fitness. L’area food truck sara? curata da Mama Eli e Teste Farcite.