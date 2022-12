Torna il Garage sale natalizio per Palazzo Muky Matteucci

Continua la raccolta fondi di coinvolgimento di tutta la comunità per la realizzazione del progetto Casa Museo Muky-Matteucci. Muky artista, poetessa e scrittrice, scomparsa il 7 gennaio 2022, ha lasciato in eredità alla Fondazione MIC Palazzo Muky Matteucci, un complesso importante con una destinazione testamentaria ben precisa, che dovrà avere due finalità: la Casa Museo Muky Matteucci, destinata alla storia di questi due singolari artisti, un museo che raccoglierà le loro opere, e il Palazzo delle Arti, dedicato a residenze di artisti internazionali, un centro culturale aperto a studenti ed artisti provenienti da tutto il mondo.

Dopo il primo “Garage sale” sabato 17 dicembre, dalle 10 alle 16, nel cortile interno del Palazzo (piazza 2 Giugno n.7) verrà allestito un secondo mercatino che metterà in vendita oltre a cappotti, cappelli, guanti, scarpe e berretti appartenuti all’artista, anche alcuni oggetti di arredo e diversi multipli di sua produzione.

Per la città di Faenza e per la comunità artistica il palazzo sarà un importante attrattore, un luogo unico che potrà davvero essere un’unicità italiana. Il MIC Faenza è al lavoro per la realizzazione del progetto attraverso la catalogazione e selezione del materiale più significativo e in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Cesena, sta approntando un primo piano di intervento di restauro conservativo, che verrà sottoposto alla Soprintendenza di competenza.