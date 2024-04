Nuovo appuntamento con i mercati del riuso: in Darsena riapre il Garage Sale

Sabato 6 e domenica 7 aprile nuovo appuntamento con il Garage Sale che torna ad animare la Darsena con un pop-up market, in cui curiosare e perdersi tra selezioni vintage, proposte second-hand e tante creazioni hand-made, a sostegno di uno shopping etico e sostenibile.

In questa edizione primaverile si aggiunge anche la collaborazione con Misto, un luogo d’incontro e punto di riferimento per le giovani band emergenti, le etichette indipendenti, i produttori di strumenti e i collezionisti di dischi e vinili.

Gli spazi dell’Almagia?, sia indoor che outdoor, dalle 10 alle 19 si trasformano in un temporary shop per due giornate di festa dedicate allo shopping e alla buona musica con oggetti ricchi di fascino provenienti da soffitte e armadi ormai in disuso, ma anche abiti e accessori reinterpretati attraverso il gusto e la creatività dei diversi espositori.

Un vero ritrovo per i collezionisti di design e musica, ma anche il modo perfetto per gli artisti emergenti di far conoscere le proprie creazioni artigianali.

La domenica si svolgerà anche il GS kids, in uno spazio esterno dedicato, bambini e ragazzi avranno modo di scambiare e vendere i loro oggetti, vestiti o giocattoli e imparare l’importanza del riciclo e del riuso.