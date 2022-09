Polenta fritta, cappelletti e arrosticini: la cucina del Rione si 'scalda' per il Mei

Proseguono a Faenza gli eventi gastronomici del Rione Rosso che, dopo Argillà, riapre le porte della propria corte e delle storiche cantine del Baiocco in via Campidori per deliziare nuovamente i palati in occasione del MEI. Nella serata di venerdì 30 settembre, ma anche sabato 1 ottobre a pranzo e a cena e domenica 2 ottobre a pranzo, le cucine del rione di Porta Imolese, a due passi da Piazza del Popolo, saranno aperte a tutti i musicisti e agli avventori che potranno gustare le specialità tipiche delle Settimane dello storico Palio faentino.

Dalla Polenta fritta e squacquerone ai tortelloni burro e salvia, dagli arrosticini abruzzesi agli hamburger con patate fritte, senza dimenticare i tradizionali cappelletti al ragù e il tiramisù fatto in casa. L’evento inaugurale, venerdì sera, vedrà inoltre la partecipazione del duo di musicisti Sara Zannoni e Filippo Morini che dal vivo intratterranno gli ospiti con il loro popolare repertorio, rivisitato in chiave acustica. Sarà quindi possibile consumare tra le mura antiche della corte rionale vivendo così in prima persona l’atmosfera del Palio del Niballo oppure prenotare i piatti d’asporto al numero 327 944 7707 o sul sito del Rione Rosso.