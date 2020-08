Gastronomia internazionale in piazza con il Mercato dei Sapori d'Europa

Torna da venerdì 11 a domenica 13 settembre l'atteso appuntamento con il Mercato dei Sapori d'Europa a Cervia. Tre giorni all'insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo in piazza Andrea Costa.

Spazio dunque a street food, ricette prelibate, bevande, artigianato e molte altre sorprese al Mercato Europeo di Cervia, dalle ore 10.00 alle 24.00.

Nel centro storico di Cervia, per un intero week-end (dal venerdì alla domenica) lo shopping diventa internazionale e offre l'opportunità di avvicinarsi e di conoscere culture e abitudini di vari paesi d'Europa e non solo. Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento a Cervia per proporre prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d'origine.