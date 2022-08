Gastronomia, sport, musica e comicità per 'Circolo in Festa'

Venerdì 2 settembre, dalle ore 19, il Tennis Club Faenza proporrà “Circolo in Festa”, l’annuale appuntamento di settembre aperto a tutti, anche ai non soci. Durante la serata, nello splendido parco del circolo di via Medaglie d’Oro saranno allestiti dei “chioschi itineranti” che offriranno un ricco menù. Ad animare la festa ci sarà la musica dal vivo delle Onde Radio, band faentina composta da Filippo, Davide, Federico e Marco, quattro musicisti di grande impatto, coinvolgente energia ed eleganza. Il gruppo proporrà le più belle canzoni italiane dagli anni Settanta ai giorni nostri.

È poi in programma lo spettacolo comico di Marco Dondarini e Davide Dalfiume, il duo emiliano che ha raggiunto la notorietà nazionale nello show televisivo Zelig. La loro comicità, elegante ed innovativa, fatta da battute spiazzanti, ritmi rallentati e riprese inaspettate, è sempre stata molto apprezzata dalla critica. Nel corso della serata non mancherà un momento dedicato agli atleti del Tennis Club Faenza che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione agonistica.

L’evento, a numero chiuso, prevede la prenotazione. Il biglietto d’ingresso per gli adulti è di 20 euro; per i bambini del Divertitennis ed i tesserati Fit under 14 è di 10 euro. Il biglietto dà diritto alla possibilità di assistere agli spettacoli e ad una consumazione in ogni chiosco itinerante in cui saranno disponibili pizza, hamburger, spiedini di pesce, il favoloso gelato del Linus Ice e freschi cocktail e bevande. Info e prenotazioni presso la segreteria del Tennis Club Faenza.