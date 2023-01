I Gazebo Penguins portano in concerto il nuovo album "Quanto"

A cinque anni di distanza dal precedente album, i Gazebo Penguins escono con un nuovo lavoro per Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band. S’intitola "Quanto" e segna il ritorno di uno dei gruppi più deflagranti del panorama nostrano. Appuntamento al Bronson d Madonna dell’Albero sabato 21 gennaio alle 21.30. Ingresso 15 euro.

I Gazebo Penguins nascono a Correggio nel 2004, e ora si dividono tra Correggio e Zocca. Sono sempre stati in tre ma negli ultimi anni hanno suonato in quattro sul palco, se non in cinque. "Se volessimo scendere nell'infinitamente piccolo – dicono i Gazebo Penguins – non potremmo scendere all'infinito: a un certo punto la materia si ferma. Ecco il quanto. Un frammento discreto, indivisibile, basilare, di una grandezza". Esplorando concetti cari alla fisica moderna e alla filosofia della scienza, il nuovo album della band emiliana traccia un percorso che oltrepassa la superficie della realtà per addentrarsi più nel profondo, verso ciò che ancora non conosciamo.