Gene Gnocchi al Mercato Coperto con lo spettacolo "Il partito del Nulla"

"La politica si è imposta su tutto: sono scesi in campo Grillo e Zelensky, perché non io? Voglio i Ferragnez ministri del Lavoro, alla Cultura vedo bene i “Me contro Te". Il nuovissimo monologo di Gene Gnocchi arriva al Mercato Coperto di Ravenna, martedì 27 dicembre alle 21.30. Una vera e propria convention, un monologo del comico e commentatore televisivo, dai contorni assolutamente politici e facilmente intuibili fin dal titolo. “Il Nulla. Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima”.

Ingresso 12€ Prevendite ordinabili: - via mail a info@mcravenna.it - chiamando lo 0544 246111 / 342 8174898

Le prevendite sono ritirabili tutti i giorni al Mercato Coperto.

Lo spettacolo sarà ospitato in Terrazza, al piano superiore del Mercato Coperto, con ingresso a partire dalle ore 20.30