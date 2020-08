Gene Gnocchi, Enrico Ruggeri e Mirko Casadei sul palco per “Guida e Basta”

Ha luogo il 22 agosto, dalle 21.30 alle 23.30, “Guida e Basta”, una serata con Gene Gnocchi, Enrico Ruggeri e Mirko Casadei condotta da Marco Senise in Piazza Garibaldi a Cervia.

La serata è dedicata alla sicurezza stradale e promossa dalla Regione Emilia Romagna, dall'Osservatorio sulla Sicurezza Stradale in collaborazione con il Comune di Cervia. Si parlerà di problematiche legata all’abuso di alcool e alla distrazione, ma anche alla sicurezza in bici e in monopattino. Inoltre all'accesso verranno consegnati fino ad esaurimento "Kit della Sicurezza" e "Alcool Test Monouso".

“La sicurezza stradale rappresenta un grande problema sociale ed economico in Italia e di questa criticità non è stata esente l’Emilia Romagna che, però, per prima a livello nazionale, ha organizzato eventi, spot, azioni concrete finalizzate a sensibilizzare l’utenza e a modificare comportamenti sbagliati, che possono mettere a rischio non solo la vita di chi guida, ma anche di chi può trovarsi sullo stesso percorso - spiega l’Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti Andrea Corsini - Risulta sempre più fondamentale, quindi, il miglioramento dell'educazione stradale e della preparazione degli utenti della strada per arrivare alla ‘vision zero’, zero morti sulle strade, fissato tra gli obiettivi comunitari”.

“Parlare ai giovani di questi problemi è importante - dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri - e per parlare a queste generazioni è necessario un linguaggio adatto a loro; per questo ritengo il taglio di questa iniziativa positivo per la nostra città. Sarà una grande serata di divertimento, ma anche di riflessione; sperando che vi sia un ampia partecipazione anche e soprattutto di giovani.”

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 339/7097952.