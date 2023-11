"Geografie Affettive", laboratorio audio e video alle Cappuccine

Lunedì 6 novembre a Bagnacavallo prenderà il via “Geografie Affettive”, il laboratorio audio-visivo organizzato dall’associazione giovanile Sonora Social Club grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna (Youz Officina) e al patrocinio del Comune. Dieci incontri, svolti in parallelo con i Comuni di Cotignola, Fusignano e Lugo, che vedranno la partecipazione gratuita per tutti i giovani di età compresa tra 14 e 25 anni sotto la guida dei docenti Tobia Bandini e Andrea Valmori (Filmeeting) e degli esperti dei due linguaggi, audio e video, che saranno ospiti delle masterclass. “Geografie Affettive” porterà infatti alla realizzazione il primo weekend di febbraio 2024 di un evento finale con allestimenti che restituiranno il frutto del laboratorio, grazie allo sguardo e all’orecchio dei giovani del territorio.

Di seguito il programma completo del corso, sempre il lunedì dalle 17 alle 20 presso la Sala didattica del Centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo, in via Vittorio Veneto 1:

Parte audio

6 novembre – Deriva psicogeografica e ascolto attivo

13 novembre – Soundwalking: metodi di annotazione sonora, tecniche di microfonaggio

20 novembre – Introduzione al montaggio

27 novembre – Masterclass della parte audio

4 dicembre – Mondi sonori possibili: raccontare sé stessi attraverso i suoni del territorio



Parte video

11 dicembre – ABCinema

18 dicembre – Per una diversa storia del cinema

8 gennaio – Bricolage attivo: a caccia di suggestioni

15 gennaio – Masterclass della parte video

22 gennaio – Do it Yourself! Raccontare sé stessi attraverso le immagini del territorio

Per iscriversi è sufficiente inviare una email a sonorasocialclub.info@gmail.com