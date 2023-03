"Una geometria inquieta": Italo Tomassoni racconta il percorso artistico di Giuliana Balice

Giovedì 9 marzo alle ore 18.00, la Fondazione Sabe per l’arte presenta la conferenza Una geometria inquieta. Il percorso artistico di Giuliana Balice del critico d'arte Italo Tomassoni, curatore della mostra personale dell'artista Equilibri instabili (presso gli spazi della Fondazione fino al 1 aprile) e autore della monografia Giuliana Balice. Una geometria inquieta (Skira, 2022).



In oltre cinquant’anni di attività artistica, Giuliana Balice si è confrontata con stili, forme e tecniche differenti, per approdare a una ricerca incentrata sulle valenze percettive delle forme geometriche nella loro articolazione spaziale. Una ricerca svolta con coerenza e continuità dalla metà degli anni Sessanta a oggi. Fattore determinante di questa ricerca, al contempo vicina e lontana dall’Arte cinetica e programmata o dal Minimalismo, è la tendenza allo sbilanciamento e alla dinamizzazione di linee e volumi. La praticabilità materiale dello spazio per forme pure è il progetto alla base del lavoro di Balice che mira a eludere il disordine percettivo proprio dell’esperienza ordinaria. A partire dalle riflessioni storico-critiche esposte nella monografia Una geometria inquieta, Italo Tomassoni ripercorrerà alcune tappe salienti del percorso di Giuliana Balice dagli esordi figurativi fino agli ultimi esiti plastici, soffermandosi sull’analisi di alcune opere nodali, alcune delle quali esposte presso gli spazi della Fondazione. Nell’occasione sarà presentato il catalogo della mostra Equilibri instabili edito da Danilo Montanari.



Italo Tomassoni (Ancona, 1938) è un critico d’arte e saggista italiano. Nel corso della sua lunga attività culturale si è confrontato con numerosi artisti di spicco nel panorama italiano e internazionale, da Alberto Burri a Omar Galliani, da Joseph Beuys a Julian Schnabel, da Gino de Dominicis a Vettor Pisani. Ha collaborato con importanti riviste di settore e pubblicato importanti saggi su alcuni tra i più significativi fenomeni dell’arte contemporanea. Ha curato importanti mostre presso la Quadriennale di Roma, la Biennale di Venezia e le Scuderie del Quirinale. Ha inoltre insegnato presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia e l’Università “La Sapienza” di Roma. È consigliere e membro del comitato scientifico della Fondazione Burri di Città di Castello e fondatore e presidente dell’Archivio Gino De Dominicis. È inoltre cofondatore con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno del CIAC – Centro Italiano Arte Contemporanea di cui è direttore artistico con oltre trenta mostre di livello internazionale.



Ingresso libero fino a esaurimento posti. L'evento sarà trasmesso anche in streaming tramite il sito e il canale YouTube della Fondazione. La conferenza sarà l'occasione per visitare la personale Equilibri instabili di Giuliana Balice, che proseguirà fino al 1 aprile 2023. La mostra attraversa la ricerca artistica dell'artista con una selezione di sedici opere che vanno dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Dieci del Duemila.