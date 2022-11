Giacomo Poretti e Daniela Cristofori in scena con "Funeral Home"

Indirizzo non disponibile

Dal 24 al 27 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito de La Stagione dei Teatri, torna Giacomo Poretti con lo spettacolo Funeral Home, che lo vede in scena insieme alla moglie Daniela Cristofori. Appuntamento alle 21, domenica alle 15.30. Sabato 26, alle 18, al Ridotto del Teatro Alighieri ci sarà il tradizionale incontro con la compagnia a cui, insieme a Giacomo Poretti, prenderanno parte anche il regista e drammaturgo Marco Martinelli e lo scrittore Luca Doninelli.

Una coppia di anziani, Rita e Ambrogio – potrebbero essere i nostri genitori, i nonni, o la nostra stessa proiezione – rappresenta uno spaccato di spicciola e diffusa, riconoscibile, quotidianità, tra feroci litigi e profonde tenerezze, e, al contempo, è un emblema della nostra società, che con la sua illusione vana di eternità terrena crede di mettere in scacco la morte. Noto per le gesta gloriose del trio comico di cui è cofondatore e coprotagonista (Aldo Giovanni e Giacomo) Giacomo Poretti scrive e interpreta – con l’attrice, autrice e psicoterapeuta Daniela Cristofori – una commedia che mette in ridicolo la paura più radicata nel cuore dell’umano.

Curiosi e intimoriti, rassegnati e speranzosi, i due – diretti al funerale di un conoscente – sembrano giocare a un esilarante tiro alla fune: lui intento a sfuggire dalla realtà e lei a cercare di riportarcelo, o, forse, lui troppo legato alla realtà e lei più attrezzata per affrontarne il superamento. Un inseguimento divertente e poetico. Siamo impreparati di fronte alle domande sulla fine della nostra esistenza, ed è nel ritratto buffo di questi coniugi canuti e grottescamente litigiosi che emerge, leggera, la possibilità di avvicinarsi a quella porta e guardare oltre.

Biglietti da 5,50 euro a 26 euro.