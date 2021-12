Giacomo Toni porta le sue "Ballate di Ferro" al Socjale

Indirizzo non disponibile

Venerdì 3 dicembre, alle 21.30, il cantautore Giacomo Toni arriva al Teatro Socjale di Piangipane per presentare al pubblico il suo album "Ballate di Ferro". Giacomo Toni è un autore, compositore, pianista e cantante. Attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori contemporanei, Toni autodefinisce il proprio stile come piano-punk, presentando testi ironici, pungenti, ormonali e surreali.

Per la prima volta al Socjale, Giacomo Toni presenta la sua ultima fatica, l’album Ballate di Ferro che la celebre rivista Rolling Stone lo ha definito come “l’alternativa anarchica e stralunata ai vostri cantautori preferiti”. Ingresso ore 20:30, concerto ore 21:30. Biglietti € 12 (Ingresso riservato ai soci Arci). Come da tradizione, i mitici cappelletti del Socjale all'intervallo.