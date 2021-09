Giacomo Toni porta sul palco le sue "Ballate di Ferro"

Sabato 2 ottobre, alle 21, Giacomo Toni porta in concerto al Cisim di Lido Adriano le sue "Ballate di Ferro". Per il cantautore romagnolo si tratta della presentazione ufficiale del suo nuovo disco. Ingresso unico 7 euro, riservato ai soci AICS 2021.

Giacomo Toni è autore, compositore, pianista e cantante. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk. Il suo terzo album in studio si intitola “Ballate di Ferro” ed esce a settembre 2021, 4 anni dopo “Nafta” (2017) e 8 anni dopo “Musica per autoambulanze” (2013), pubblicati entrambi per Brutture Moderne.