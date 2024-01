Il giallo di Agatha Christie: Ettore Bassi in scena con "Trappola per topi"

Il primo appuntamento de La Stagione dei Teatri nel 2024 sarà da giovedì 11 a domenica 14 gennaio con Trappola per topi, un classico scritto dalla regina del giallo, Agatha Christie, proposto per la prima volta il 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra. Da allora, ininterrottamente per 70 anni, il sipario si è alzato su questa commedia senza tempo e di straordinaria efficacia scenica. All'Alighieri lo spettacolo viene portato in scena in anteprima nazionale giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 gennaio alle 21:00 e domenica 14 gennaio alle 15:30 attraverso una rilettura che ne scardina gli stereotipi valorizzando l’aspetto contemporaneo di racconto e trama.

I personaggi, pur essendo figli della loro epoca, appaiono come protagonisti senza tempo, in quanto le ferite esistenziali e i segreti, che ognuno di loro esplicita o nasconde, sono quelli dell’io diviso, della pazzia inconsapevole. Un’opera chiusa e precisa che però lascia spazio all’invenzione e alla sorpresa. Una promessa di imprevedibilità e, insieme, di esattezza: il sospetto e la consapevolezza che il confine tra vittima e carnefice possa essere superato in qualsiasi momento.

Traduzione e adattamento sono di Edoardo Erba, la regia è di Giorgio Gallione. Protagonista Ettore Bassi, con Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli, Raffaella Anzalone. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Francesca Marsella, le musiche di Paolo Silvestri, le luci di Antonio Molinaro. Produzione La Pirandelliana. La compagnia incontra il pubblico sabato 13 gennaio alle 18:00 nella sala Corelli in dialogo con il giornalista Nevio Galeati. Biglietti da 6 a 26 euro.