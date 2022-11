Gialloluna sulle tracce dei vampiri: Lorenza Ghinelli presenta il romanzo "La stirpe e il sangue"

Indirizzo non disponibile

Martedì 15 novembre, alle 18.30, al Palazzo del Cinema e dei Congressi (Largo Firenze), GialloLuna NeroNotte l’attesissimo incontro con Lorenza Ghinelli. Partendo dal suo ultimo romanzo La stirpe e il sangue (Bompiani), si parlerà di vampiri, offrendo un’interpretazione di come sia nato il mito di Vlad Drakul. Lorenza Ghinelli si è misurata con la letteratura gotica reinterpretandola offrendo ai lettori un racconto nerissimo ma anche un potente inno alla sete di riscatto degli esuli e alla forza indomita delle donne. L’incontro è realizzato e ospitato dal Ravenna Nightmare Film Fest, che ha inaugurato la propria ventesima edizione l’11 novembre, proponendo la pellicola restaurata di Nosferatu, nei cent’anni dalla prima proiezione, musicato dal vivo dai ragazzi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna.

Lorenza Ghinelli (Cesena 1981) è amica di GLNN fin dal proprio esordio, con Il Divoratore (Newton Compton, 2011) venduto in sette paesi. Ha poi pubblicato La colpa (finalista al premio Strega), Con i tuoi occhi, Sogni di sangue, Almeno il cane è un tipo a posto (vincitore del premio Minerva), Anche gli alberi bruciano, Tracce dal silenzi” (Marsilio 2019, finalista al premio Scerbanenco), Bunny Boy e La stirpe e il sangue (Bompiani). È stata soggettista e sceneggiatrice per la televisione e da anni collabora con la Scuola Holden come docente e tutor. Vive a Rimini.