Giampiero Ingrassia sul palcoscenico con "Doctor Faust"

Venerdì 11 novembre si alza il sipario della nuova stagione “Finalmente felicemente insieme” al Teatro Comunale di Conselice con “Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza”, interpreto da Giampiero Ingrassia, Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero, autore e regista Stefano Reali. In uno spettacolo avvincente, brillante ed innovativo, Giampiero Ingrassia affronta la mattatoriale sfida di interpretare sia Faust che Mefistofele, e dà un’ulteriore conferma delle capacità sceniche che lo hanno reso un interprete amatissimo dal pubblico, in un tragicomico e scatenato forcing che ricorda “Kean”, e “A me gli occhi, please” del suo maestro Gigi Proietti. Accanto a lui i bravi attori Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero. Il testo, ora brillante, ora tragico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità dell’essere umano e sull’impossibilità di accettare l’indifferenza a cui il mondo digitale sembra confinarci, un mondo in cui la rinuncia al tatto, al rischio, alle sensazioni, e in definitiva al contatto fisico, è diventato una prigione.