Giancarla Tisselli presenta il saggio "Dalla rabbia alla gentilezza"

Sabato 3 dicembre, alle ore 18.00, è in programma l’ultimo appuntamento per il 2022 con le “Giornate da Libridine”, la rassegna culturale ideata da Cooperativa Sociale San Vitale che si tiene negli spazi della libreria “Libridine” in Viale Baracca 91 a Ravenna. Ospite in questa occasione sarà Giancarla Tisselli, che presenterà il saggio "Dalla rabbia alla gentilezza. Educazione ai sentimenti e alle emozioni". Un testo per aiutare le persone a comprendere come le forme di maltrattamento psicologico (deridere, criticare, offendere, punire, ricattare) siano modalità prevaricanti che vanno sostituite con modi rispettosi: ascoltare, lodare, incoraggiare, riconoscere, comunicare con empatia, dare fiducia. Perché migliorare i rapporti in famiglia, a scuola, nei contesti sportivi e sociali è possibile, e alla violenza c'è sempre un'alternativa. L’evento è a ingresso libero.



Psicoterapeuta e pedagogista, Giancarla Tisselli svolge l'attività di formatrice per docenti, genitori e psicologi scolastici. Si occupa di divulgare la psicologia in contesti di disagio sociale e relazionale, promuovere il benessere e in particolare contrastare la violenza di genere. Negli ultimi 10 anni ho partecipato a numerosi eventi culturali e formativi sull'inclusione delle persone LGBTQ+, sulla violenza di genere, su come riconoscere gli stereotipi, sul maltrattamento psicologico.