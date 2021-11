Gianluigi Tartaull e Luca Bombardi cantano "Le belle canzoni della nostra storia"

Venerdi 19 novembre, ore 21.30, il Mama's Club di Ravenna ospita Gianluigi Tartaull (voce e chitarra) e Luca Bombardi (pianoforte) che portano in concerto "Le belle canzoni della nostra storia". Ingresso 10 euro.

Dopo i "favolosi anni 60", in cui cui il modello cantautorale si afferma soprattutto a Genova e Milano con autori straordinari, che ancora oggi sono punti di riferimento per chi ama questo genere, nel mondo della musica cosiddetta "leggera" sono tanti gli autori che scelgono di diventare interpreti di ciò che scrivono. Ci sono luoghi che più di altri esprimono questa tendenza e danno spazio a giovani musicisti. A Roma il Folk Studio diventa un luogo fisico che permette incontri, nuove amicizie e collaborazioni. In Emilia sull'asse Bologna – Modena nascono esperienze singole e di gruppo che si ispirano soprattutto al mondo anglosassone. Questo per dire che il mondo cantautorale non si limita ad un periodo storico, ma diventa un modo prevalente di fare canzoni. Farlo conoscere e reinterpretare i suoi protagonisti, scoprendo anche aspetti meno noti, è sempre un piacere, ma diventa anche un impegno. Perchè queste canzoni parlano della nostra vita e lo fanno in una forma che si avvicina spesso alla poesia. E noi di poesia abbiamo tanto bisogno.