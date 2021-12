Giardini a Natale: nel centro di Faenza anche un omaggio alla "selva oscura" di Dante

Inaugurata a Faenza la 12^ edizione dei Giardini a Natale. La cerimonia si è tenuta in Comune alla presenza del Sindaco di Faenza e di una rappresentanza della Giunta comunale. Giardini a Natale vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini durante il periodo invernale, Quest’anno la manifestazione rende omaggio a Dante Alighieri e ha come titolo: "Giardini divini: il Natale si racconta".

Il Comune di Cervia, da sempre sostenitore della manifestazione e profondamente legato al Comune di Faenza da un rapporto di collaborazione e amicizia, ha partecipato con un’istallazione dal titolo “La Lupa emerge dalla Selva Oscura”, realizzata dal land artist Oscar Dominguez in occasione della manifestazione “Cervia Città Giardino – Dante e i giardini dell’Eden”, dalla quale Giardini a Natale ha ripreso i temi, in un'ideale continuazione di questo anno Dantesco. L’opera di land art diventata uno degli allestimenti principali del centro di Faenza resterà in esposizione fino al 7 gennaio 2022.