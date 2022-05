Giardini Aperti: il Fai ci porta alla scoperta di un meraviglioso roseto 

Nuovo appuntamento per la quarta edizione di Giardini Aperti, l’iniziativa del FAI Giovani Emilia-Romagna, vero e proprio festival del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività dedicate a valorizzare il territorio che la rende unica. Quest’anno i giovani volontari porteranno alla scoperta di giardini speciali e aree naturalistiche, con l’acqua come elemento conduttore. Dopo il primo incontro ad Alfonsine, sabato 14 e domenica 15 maggio sarà Faenza la meta di Giardini Aperti con una visita al Roseto Bazzocchi .

Il Gruppo FAI Giovani di Ravenna durante questo appuntamento vi porterà alla scoperta del Roseto nato nel 1997 e oggi visitato tutto l'anno da tecnici, paesaggisti e ibridatori grazie alla sua singolarità. Il Roseto sul Colle di Persolino nasce nel 1997 per volontà del prof. R. Bazzocchi dell'Università di Bologna, che si occupava di florovivaismo e aveva già avviato da anni una sperimentazione sulle rose antiche, e del prof. U. Montefiori, l'allora preside dell'Ist.Professionale per l'Agricoltura di Faenza, che mise a disposizione i terreni.

Attualmente si sviluppa su una superficie di circa un ettaro e comprende tre aree: il Giardino dedicato all'evoluzione della rosa nel tempo, fra storia e genetica, il Campo sperimentale con rose coprisuolo e il Campo di valutazione delle rose in concorso. Il Giardino ‘La Rosa nel tempo’ ospita oltre 900 ibridi, per un totale di circa 1200 piante disposte su base cronologica e botanica e suddivise in 27 aiuole dedicate alle poche storiche più significative per la rosa.

Quattro turni di visita sabato pomeriggio: ore 15.00 - 15.45 -16.30 - 17.15 e quattro turni domenica mattina: ore 10.00 - 10.45 - 11.30 - 12.15.

Prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.fondoambiente.it. Visite guidate in gruppi a capienza limitata. Contributo a partire da 3€ per Iscritti FAI, da 5€ per i non iscritti. Per le famiglie (2 adulti + bambini età 6-18) contributo a partire da 12€.