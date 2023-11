Gilles Apap e Alfredo Oyágüez Montero in concerto al teatro Masini di Faenza

Dopo il concerto inaugurale di Sergio Cammariere con la special guest Giovanna Famulari, la stagione concertistica ERF&TeatroMasiniMusica entra nel vivo – sabato 18 novembre, ore 21.00, al Teatro Masini di Faenza - con un duo d’eccezione formato dal violinista di fama mondiale Gilles Apap, allievo del grande Yehudi Menuhin che lo definì “un vero violinista del 21° secolo’’, e dal pianista Alfredo Oyágüez Montero, abile interprete sia di musica da camera sia di repertorio vocale, qui insieme per una proposta originale e varia, tra suite popolari, sonate e preludi.

Un programma piuttosto eclettico quello che Gilles Apap e Alfredo Oyágüez Montero presentano in questo concerto, spaziando in epoche e stili molto diversi, dal classicismo mozartiano al ‘900 americano di Gershwin, dal profumo liederistico della sonata di Brahms ai profumi folklorici della Spagna di De Falla. La sonata per violino e pianoforte di Mozart è stata scritta quando l’autore aveva 22 anni ed inserita in un gruppo di cinque sonate che terminò a Parigi, in uno dei suoi tanti viaggi alla ricerca di commissioni (oggi li chiameremmo sponsor), ma con risultati abbastanza deprimenti. Dei quattro compositori che il violino di Gilles Apap e il pianoforte di Alfredo Oyâgüez Montero eseguiranno nella serata, Mozart è, infatti, l’unico compositore che non raggiunse la fama meritata ancora in vita ed ebbe parecchi problemi economici. La Suite popolare spagnola di Manuel de Falla, il più famoso dei compositori spagnoli del Novecento, arriva invece da una rielaborazione per violino e pianoforte delle “Siete canciones populares españolas”, composizione in cui de Falla, per la prima volta, utilizza chiaramente stilemi derivanti dal folklore del suo paese. I tre preludi per pianoforte di Gershwin, sono stati composti nel 1926 su ispirazione dei 24 Preludi di Frédéric Chopin, combinando momenti classici con elementi jazz per formare un insieme efficace, e possono essere suonati singolarmente o come una piccola sonata jazz. La “Regensonate” di Brahms, che chiuderà il programma, è un meraviglioso brano di musica da camera pervaso da una malinconia struggente e sognante, che Brahms riprende da un proprio Lied, Regenlied (canzone della pioggia) composto qualche anno prima su una lirica dello scrittore Klaus Groth, un auto-prestito che varrà alla sonata l’appellativo di Regensonate.

Nato in Algeria da una famiglia francese, Gilles Apap è famoso in tutto il mondo non solo per le sue virtuosistiche interpretazioni dei classici del repertorio, ma anche per il suo sensuale, rilassato e al tempo stesso intenso modo di suonare, in grado di comunicare a chiunque lo ascolti la pura gioia del fare musica. Il suo repertorio è vasto e originale con una programmazione unica che fonde i confini tra gli stili musicali, dai classici fino a generi come il jazz e il folk provenienti da tutto il mondo. Nel 1985, dopo l’affermazione alla prestigiosa “International Menuhin Competition”, Gilles ha stabilito un sodalizio duraturo con Yehudi Menuhin fino alla sua scomparsa. Proprio quando Menuhin morì, stavano lavorando assieme a un film sul Concerto n. 3 per violino di Mozart, ispirato alla cadenza di Gilles per il 3° movimento, nel frattempo divenuta leggendaria. Il film fu poi completato postumo per ARTE e continua a essere regolarmente trasmesso dalle principali TV europee.

Alfredo Oyágüez Montero si è laureato alla Yale University, dove ha frequentato un master di musica. Ha completato anche altri master in direzione d’orchestra e pianoforte alla University of California di Santa Barbara. È stato direttore associato e general manager della UCSB Symphony Orchestra and Opera Theater di Santa Barbara. Nato in Spagna, ha completato gli studi al Conservatorio di Madrid ed ha trascorso tre anni in Polonia e in Repubblica Ceca studiando all’Accademia Chopin dell’Università di Varsavia e all’Accademia delle Belle Arti di Praga con I pianisti Andrej Stefansky, Ivan Moravec e Boris Krainj. A Yale ha studiato con Boris Berman. Abile interprete, Oyágüez si è esibito in concerti e festival in tutto il mondo, sia come solista sia in collaborazione con rinomate formazioni da camera e di repertorio vocale. Attualmente è a capo del Dipartimento di Direzione e Responsabile artistico orchestrale presso il “Conservatorio Superior de Las Islas Baleares” dirigendone regolarmente sia la l’Orchestra sinfonica che quella da camera. I prossimi impegni lo vedranno tornare negli Stati Uniti con un tour di sette concerti da costa a costa, ma anche in Europa, Nuova Zelanda e Africa.

MUSICA A 1 EURO

Parte integrante della stagione invernale di Faenzaè il progetto Educational “Musica a 1 Euro” a coronamento della stagione ERF&TeatroMasiniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

La proposta prevede inoltre incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.



ERF&TeatroMasiniMusica 2023/24

XII edizione

GILLES APAP violino

ALFREDO OYÁGÜEZ MONTERO pianoforte

Sabato 18 novembre, ore 21.00

FAENZA - Teatro Angelo Masini