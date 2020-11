Giocare con la ceramica: a scuola arrivano i kit per i laboratori didattici

Sono stati consegnati lunedì 30 novembre, alla Scuola primaria Tolosano di Faenza, i primi kit di piccole formelle in ceramica "Il gioco dei formati" realizzati dal laboratorio didattico “Giocare con la ceramica” del MIC di Faenza. Il progetto di didattica di comunità, completamente gratuito, è rivolto alle scuole primarie che da diversi anni seguono i nostri laboratori e che, causa l’emergenza sanitaria, non possono partecipare.

L’idea è stata sviluppata per mantenere il legame del Mic di Faenza con il mondo della scuola e per garantire una continuità didattica dell'arte ceramica anche in questo periodo di difficoltà.

Le forme sono studiate per disegnare al loro interno figure di animali, oggetti o persone. Ogni bambino sarà quindi incentivato a stimolare la propria fantasia e ha inventare il proprio disegno che poi potrà applicare sulle formelle e colorare a proprio piacimento anche in previsione dell’addobbo dell’albero natalizio.

Insieme alle piastrelle è fornito anche un kit di istruzioni didattiche rivolte agli insegnanti per guidare i bambini nel lavoro artistico. Il MIC invita qualsiasi scuola primaria del territorio che desiderasse ricevere il kit a contattare il nostro laboratorio didattico: 0546697309, didattica@micfaenz.org