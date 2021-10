Giochi di fuoco, streghe cyberpunk e musica alla festa di Halloween di "Cotignyork 2077"

Da Mutonia a Cotignyork tra giochi di fuoco, sculture straordinarie, maschere di cartapesta e streghe cyberpunk. E' un vero e proprio viaggio in una visione immaginaria del 2077 quella che va in scena domenica 31 ottobre al Museo Civico Luigi Varoli di Cotignola per la notte di Halloween.

Una serata dove la musica sarà protagonista di questa visione futuristica. Ritrovo alle 17,30 davanti alla Scuola Arti e Mestieri in via Cairoli 6 per la parata con "Le sentinelle girandolone" che accompagneranno i partecipanti al museo trasformato nella Cotignyork del 2077. Poi spazio alla musica con Fabio Pignatta, Jerryematic e Micio. Non mancherà poi un salotto sensoriale e un'area ristoro con cibo e bevande.