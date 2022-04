Giochi di una volta, picnic e sostenibilità: arrivano i "Teodorico Green Days"

Indirizzo non disponibile

La campagna arriva nel cuore di Ravenna e fa festa nel verde con i "Teodorico Green Days": appuntamenti gratuiti, per tutta la famiglia, tra la natura del Parco Teodorico con giochi di una volta, cibo a km 0, agri-picnic, mercatini, laboratori didattici e musica dal vivo. Prima di una serie di iniziative a misura di cittadini, turisti e famiglie che, da aprile a settembre, animeranno il parco di Teodorico, la rassegna è promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra.

Si parte domenica 10 aprile con una intera giornata di anteprima (ore 10/19). Fin dal mattino ci si potrà divertire con Ludobus ScomBussolo e la magia dei giochi in legno di una volta in grado di coinvolgere piccoli e grandi. Spazio anche al mercato degli agricoltori di Campagna Amica con i loro prodotti a km 0 e pranzo picnic con menù contadino preparato dai ragazzi del Ristoro Teodorico impiegando i prodotti delle aziende agricole del territorio. Dal pomeriggio ricetta della tradizione dal vivo con il cuoco contadino Gianluca Martelli e musica buskers-folk-romagnola con le Emisurèla fino all'agri-aperitivo con cui si concluderà la giornata.

Coinvolgenti e divertenti, le sorelle faentine Anna e Angela De Leo, in arte Emisurèla, rispettivamente al violino e alla fisarmonica, si esibiranno in trio con un percussionista creando la giusta atmosfera per danzare, letteralmente, oppure anche solo con la fantasia, nel verde del parco ravennate! Reduci dalla vittoria del concorso “Il liscio nella rete”, le Emisurèla abbracciano un repertorio folk che spazia dai valzer di Secondo Casadei alle mazurke francesi, dal tango argentino di Piazzolla alle danze ungheresi di Brahms, unendo all’intrattenimento musicale la ricerca dell’interpretazione filologica.

Gli altri appuntamenti

Dopo l'anteprima di aprile, i Teodorico Green Days torneranno una volta al mese per tutta l'estate, sempre di mercoledì (25 maggio - 15 giugno – 13 luglio) ma in versione estiva serale dalle ore 18.00 alle ore 23.00.

Elemento comune di tutti gli appuntamenti sarà il buon cibo del territorio che potrà essere gustato tramite gli agri-picnic e gli aperitivi e il mercato contadino di Campagna Amica dove sarà possibile fare una spesa di stagione, ad origine garantita e di qualità. Faranno da cornice al tutto la pace e il relax del parco Teodorico che con i suoi quattordici ettari costituisce un autentico polmone verde cittadino. Un luogo che può divenire un significativo centro di aggregazione sociale e culturale oltre che, ovviamente, una meta ricorrente per i turisti in visita al vicino Mausoleo patrimonio Unesco.

Gli appuntamenti serali prevedono agri-laboratori e concerti: il 25 maggio i bimbi potranno conoscere la storia dell’uovo e le sue proprietà con il laboratorio ‘Meglio un uovo oggi…’, mentre sul palco salirà il pianista e cantante Vittorio ‘The Voice Senior’ Bonetti; il 15 giugno laboratorio ‘Conchigliamo’ dedicato ai ‘frutti’ del mare e musica live con Sara & Rosty acoustic duo, mentre l’appuntamento conclusivo del 13 luglio si aprirà con il laboratorio didattico “Dolce come il miele, la smielatura” per proseguire con i Suoni al tramonto dei Solmeriggio.