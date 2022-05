Giochi e gastronomia: arriva la Festa della solidarietà nel parco

Prezzo non disponibile

Giovedì 2 giugno il parco pubblico di Villanova di Bagnacavallo ospiterà dalle 11 alle 15 una nuova edizione della Festa della Solidarietà, organizzata dal Centro sociale il Senato e Villanova Insieme in collaborazione con le associazioni di volontariato villanovesi e con il patrocinio del Comune.

Ci saranno giochi nel parco e animazioni. Funzionerà inoltre uno stand gastronomico che a pranzo proporrà un menu della solidarietà. Il parco di Villanova è in via Ungaretti. Per informazioni e prenotazioni: 345 0603924 (associazione Villanova Insieme)