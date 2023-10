Giochi e laboratori ludici: torna il città il festival "Zuga zuga"

Si torna a giocare con Zuga Zuga! Il Piccolo Festival del Gioco e dell’Educazione organizzato da Educatori Ludici, cooperativa La Pieve e Cacciatori di Idee Odv torna anche quest’anno, il 21 e 22 ottobre a Ravenna. L’evento è dedicato a insegnanti, educatori ed educatrici, amanti dei giochi da tavolo e alle famiglie, con l’obiettivo di porre l’accento sul connubio tra gioco, educazione, inclusione e cultura.

Il programma

Si inizia sabato 21 ottobre, dalle ore 9 alle 13, con il convegno “I Maestri del Gioco: percorsi ludici tra didattica, inclusione e cultura”, presso la sala Muratori della Biblioteca Classense. A dibattere sul tema del gioco saranno: Sonia Scalco e Carlo Carzan, ludomastri che negli ultimi anni hanno formalizzato il loro approccio educativo nel metodo Scuola Ludens; Luca Raina, docente di lettere, formatore, amministratore del canale YouTube “App per Prof” e conduttore del programma televisivo “CrossOver Universo Nerd”; Nicoletta Bacco, consigliera dell’associazione Parkinson; condotti da Gabriele Mari, educatore della cooperativa La Pieve, Game Designer e autore di diversi giochi da tavolo.

Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, sempre alla Classense nella sezione Holden, verranno organizzati workshop e laboratori ludici insieme ai relatori del convegno a agli Educatori Ludici.

Il programma prosegue domenica 22 ottobre, dalle ore 9 alle 19, per una giornata intera di gioco libero e dimostrazioni presso il Centro RicreAzioni in via Don Carlo Sala 7. La giornata è aperta a chiunque abbia voglia di giocare e la partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni: progetti.innovativi@cooplapieve.it - 342 6059424 - 328 1552787.