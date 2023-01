Giochi, musica e spettacoli per festeggiare l'arrivo della Befana

Si svolgeranno giovedì 5 e venerdì 6 gennaio a Bagnacavallo e nelle frazioni le numerose iniziative che vanno sotto il titolo “Arriva la Befana” e sono promosse da Comune, Consigli di Zona e associazioni del territorio in occasione dell’Epifania. Giovedì 5, alle 20, il centro civico di Rossetta proporrà una serata con giochi, musica e intrattenimento con protagonista la Befana che distribuirà la calza a tutte le bambine e i bambini presenti. A cura del Consiglio di Zona e della Polisportiva Rossetta. Alle 20.30 poi, nell’attesa dell’arrivo della vecchina, presso l’area parrocchiale di Villa Prati ci saranno letture animate con l’associazione Comunicando per fare festa assieme. A cura di: Parrocchia, Consiglio di zona e associazione L’Incontro.

Venerdì 6, alle 14.30, piazza della Libertà a Bagnacavallo si trasformerà per accogliere la Befana: ci saranno la capanna delle scope e quella delle calze, la musica dei Santa Claus Quartet, le magiche bolle del Mago Strudel, la lavanderina della Befana e i giochi di legno. Per concludere, merenda e distribuzione del calendario di “Smembar”. A cura di associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri e Comune. Inoltre, alle 19 l’ex asilo di Traversara ospiterà una festa in attesa dell’arrivo della vecchina con i suoi doni, a cura di Traversara in Fiore e Consiglio di Zona.