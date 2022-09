Giochi, spettacoli e stand gastronomici per la festa di San Michele Arcangelo

La Parrocchia di San Michele Arcangelo e il Circolo G. Borsi di Brisighella, in collaborazione con le Associazioni del Territorio Brisighellese e con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, si uniscono per festeggiare il Patrono della città con la prima edizione della Festa di San Michele Arcangelo. Una serata di musica e intrattenimento con un importante scopo aggregativo, culturale e sociale: il ricavato delle offerte sarà devoluto per la ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo.

Programma

Ore 18.00 inizio delle attività di intrattenimento in Via Fossa con giochi e divertimenti a cura di: Val Lamone Volley A.S.D., Tre Colli Tennis Club Brisighella, Judo Brisighella, Basket Tre Colli Brisighella, A.S.D. Brisighella Val Lamone Calcio, Gruppo Scout Agesci ValdiLamone1, Caritas Madonna del Monticino Brisighella, La Memoria Storica di Brisighella "I Naldi - Gli Spada" e il Gruppo Alpini "Sirio Baldi" Brisighella. Partecipano nell’organizzazione il Circolo ricreativo Culturale Arci Ambra - Brisighella, il Centro Volontari Brisighella e Onda Sonora.

L’Associazione C'era una volta il Ricamo terrà aperta la propria sala espositiva in Piazza Carducci e i Foto Amatori Brisighellesi scatteranno foto di questa prima edizione dell’evento per tutta la sua durata. La grafica della manifestazione è stata curata e ideata da Manuela Calderoni.



Ore 19.00 Santa Messa presso il Cinema Teatro Giardino. Dalle ore 19.00 sarà attivo lo stand gastronomico in Via Fossa a cura del Circolo G. Borsi.

Dalle ore 20.00 spettacoli e intrattenimento in Via Fossa e Piazza Carducci, dove si esibiranno la Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae, la Scuola di Musica Masironi, la Banda del Passatore e i Tamburi Medioevali di Brisighella.

Alle ore 21.00 sempre in Piazza Carducci avrà luogo l’asta di beneficenza con opere donate dagli artisti Brisighellesi o dalle loro famiglie: Adelmo Cornacchia, Domenico Dalmonte, Mattia Moreni e Fernando Rava. Dalle ore 22.00 dj set con Onda Sonora, Claudio Galassini e Francesco Cornacchia.

In occasione della Festa, i Musei Comunali di Brisighella saranno aperti con i seguenti orari: Rocca Manfrediana e Torre dell'Orologio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, Museo Ugonia dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Biglietto Unico Rocca + Museo Ugonia euro 3,00.

Il ricavato dei biglietti venduti nella giornata sarà devoluto per la ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo. In caso di maltempo la festa si sposta all’interno dei locali della Parrocchia di San Michele e all’interno del tendone sul retro del Circolo G. Borsi.