Giochi, zucche e dolcetto o scherzetto: a Casola si festeggia Halloween per le vie del paese

Lunedì 31 ottobre a Casola Valsenio si tiene una grande festa di Halloween per bambini. Dalle ore 18 alle ore 20, Dolcetto o scherzetto per le vie del paese, con consegna mappe in Piazza Oriani. Alle ore 20.15, il gioco dal vivo ”Il malefico progetto del prof” (circa 60 minuti) – Iscrizioni tramite link entro le ore 24.00 del 30 ottobre. Posti limitati. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3pCpeSBH-_SwXyEYqywbgLwMJZQVwI3eh1edKXRq66MQE6A/viewform

La serata di Halloween sarà preceduta in Piazza Oriani dalle ore 18.30 dalla consegna “Zucche di Paura” e dai punti di ristoro (anche con asporto). Sempre in Piazza Oriani, dalle ore 18.30 funzionerà il punto informativo e di raccolta per gare e concorsi. Tra i concorsi della serata “Maschera originale”, con premiazione prevista per le ore 22.00. Info e prenotazioni anche presso la sede della Pro Loco (martedì e venerdì ore 10.00-12.30 – tel. 054673033 – proloco.casolavalsenio@gmail.com). Alle ore 22.30, gran finale attorno al fuoco.



La serata di Halloween per bambini sarà preceduta venerdì 28 ottobre da Zucche da brivido. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Circus (Centro di aggregazione giovanile) e A.Te.Se. (Agenzia Territoriale di Servizi). Per l’intaglio delle zucche, dalle ore 16.00, ogni ragazzo e ogni ragazza dovrà portare con sé gli strumenti necessari, che verranno comunicati in seguito. Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al numero 3427702353. La zucca più bella verrà premiata alla Festa di Halloween lunedì sera 31 ottobre da un’accurata giuria.